Відредагуйте речення. 1. Усі бажаючі записатися в бібліотеку повинні мати читацький білет. 2. Наш вуз багатий хорошими традиціями. 3. Більшість студентів не мають на сього дні домашнє завдання. 4. Нам повезло з міс...

Відредагуйте речення. 1. Усі бажаючі записатися в бібліотеку повинні мати читацький білет. 2. Наш вуз багатий хорошими традиціями. 3. Більшість студентів не мають на сього дні домашнє завдання. 4. Нам повезло з місцем навчання в багатьох відношеннях.