Відредагуйте речення. 1. Усі бажаючі записатися в бібліотеку повинні мати читацький білет. 2. Наш вуз багатий хорошими традиціями. 3. Більшість студентів не мають на сього дні домашнє завдання. 4. Нам повезло з міс...
Відредагуйте речення. 1. Усі бажаючі записатися в бібліотеку повинні мати читацький білет. 2. Наш вуз багатий хорошими традиціями. 3. Більшість студентів не мають на сього дні домашнє завдання. 4. Нам повезло з місцем навчання в багатьох відношеннях.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Усі, хто бажає записатися до бібліотеки, повинні придбати читацький квиток. 2. Наш вуз має багато хороших традицій. 3. Більшість студентів не отримали сьогодні домашнього завдання. 4. Нам пощастило відносно місця навчання у багатьох аспектах.