В 1 день вспахано 180 гектар во второй день -80% от 1 дня а третий день -11 двенадцатых от 2-ого дня сколько гектаров вспахано за 3 дня?

Математика

В 1 день вспахано 180 гектар во второй день -80% от 1 дня а третий день -11 двенадцатых от 2-ого дня сколько гектаров вспахано за 3 дня?

Автор: Гость