В 1 день вспахано 180 гектар во второй день -80% от 1 дня а третий день -11 двенадцатых от 2-ого дня сколько гектаров вспахано за 3 дня?

Математика
В 1 день вспахано 180 гектар во второй день -80% от 1 дня а третий день -11 двенадцатых от 2-ого дня сколько гектаров вспахано за 3 дня?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 180:100*80=144(гектар) столько гектаров вспахали за 2 день 2) 144:12*11=132(гектар) столько гектаров вспахали за 3 день 3) 144+180+132=456(гектар) столько гектаров вспахали за все три дня
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