В 1 гектаре (1 га) содержится 10000 м², в аре (1 а) содержится 100 м². какую часть составляет: а) 1м² от 1 а б) 15 м² от 1 а в) 1 м² от 1 га г) 200 м² от 1 га д) 1 а от 1 га е) 5 а от 1 га

Математика

В 1 гектаре (1 га) содержится 10000 м², в аре (1 а) содержится 100 м². какую часть составляет: а) 1м² от 1 а б) 15 м² от 1 а в) 1 м² от 1 га г) 200 м² от 1 га д) 1 а от 1 га е) 5 а от 1 га

Автор: Гость