В 1 гектаре (1 га) содержится 10000 м², в аре (1 а) содержится 100 м². какую часть составляет: а) 1м² от 1 а б) 15 м² от 1 а в) 1 м² от 1 га г) 200 м² от 1 га д) 1 а от 1 га е) 5 а от 1 га
Математика
В 1 гектаре (1 га) содержится 10000 м², в аре (1 а) содержится 100 м². какую часть составляет: а) 1м² от 1 а б) 15 м² от 1 а в) 1 м² от 1 га г) 200 м² от 1 га д) 1 а от 1 га е) 5 а от 1 га
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)0.01 б)0.15 в)0.001 г)0.2 д)0.1 е)0.5
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