В 1 упаковке - 125 пакетиков чая , за неделю семья тратит 84 пакетиков чая , какое наименьшее кол-во упаковок чая нужно купить семье на 15 недель. помогите решить.
Математика
В 1 упаковке - 125 пакетиков чая , за неделю семья тратит 84 пакетиков чая , какое наименьшее кол-во упаковок чая нужно купить семье на 15 недель. помогите решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*84=1260 (пакетиков) нужно на 15 недель 1260:125=10,08 (упаковок) на 15 недель 10,08 - 11 упаковок Ответ: наименьшее количество упаковок на 15 недель - 11
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