В 1 упаковке - 125 пакетиков чая , за неделю семья тратит 84 пакетиков чая , какое наименьшее кол-во упаковок чая нужно купить семье на 15 недель. помогите решить.

Математика

В 1 упаковке - 125 пакетиков чая , за неделю семья тратит 84 пакетиков чая , какое наименьшее кол-во упаковок чая нужно купить семье на 15 недель. помогите решить.

Автор: Гость