В 10.00 со станции выехал поезд со скоростью 49,5 км/ч. Через 2 часа после отхода этого поезда с той же станции в том же направлении отправился второй поезд со скоростью 57,75 км/ч. Во сколько второй поезд догонит пе...
В 10.00 со станции выехал поезд со скоростью 49,5 км/ч. Через 2 часа после отхода этого поезда с той же станции в том же направлении отправился второй поезд со скоростью 57,75 км/ч. Во сколько второй поезд догонит первый?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
49,5*2 = 99 км - проехал 1 поезд за 2 часа 57,75 - 49,5 = 8,25 км/ч скорость вдогонку 99: 8,25 = 12 ч - время, через ск-ко 2-й поезд догонит 1й 10 ч + 2 ч =12 ч - время, в которое выехал 2-й поезд 12 + 12 = 24 ч ночи 2-й поезд догонит 1й