В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та 14 часов расстояние между ними было 3540 километров один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью влетел другой самолет

Математика
В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та 14 часов расстояние между ними было 3540 километров один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью влетел другой самолет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14-11=3 (ч.) -t полёта. 2) 3*620=1860 (км) -расст. которое пролетел 1-ый самолёт. 3) 3540-1860=1680 (км)- расст. которое пролетел 2-ой самолёт. 4) 1680:3=560 (км/ч) это средняя скорость другого самолёта.
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