В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та 14 часов расстояние между ними было 3540 километров один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью влетел другой самолет

Математика

В 11:00 с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях два самол??та 14 часов расстояние между ними было 3540 километров один из них летел со скоростью 620 километров час с какой скоростью влетел другой самолет

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