В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60кг абрикосов . Сколько таких пакетов нужно, чтобы рассыпать 45кг абрикосов.
Математика
В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60кг абрикосов . Сколько таких пакетов нужно, чтобы рассыпать 45кг абрикосов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:12=5 кг - 1 пакет. 2)45:5=9 пакетов нужно. Ответ:9(пакетов). P.S.:оцени мой ответ пожалуйста :з
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