В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60кг абрикосов . Сколько таких пакетов нужно, чтобы рассыпать 45кг абрикосов.

Математика

В 12 одинаковых пакетов рассыпали 60кг абрикосов . Сколько таких пакетов нужно, чтобы рассыпать 45кг абрикосов.

Автор: Гость