В 120 г 18%-ной ортофосфорной кислоты растворили 5,68г оксида фосфора (V) и полученный раствор прокипятили. Определите массу вещества, которое образуе тся, если к полученному раствору добавить 60 г гидроксида натрия. ...
В 120 г 18%-ной ортофосфорной кислоты растворили 5,68г оксида фосфора (V) и полученный раствор прокипятили. Определите массу вещества, которое образуе тся, если к полученному раствору добавить 60 г гидроксида натрия.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3H2O+P2O5=2H3PO4 m(P2O5)=5.68г n(P2O5)=5.68/142=0.04моль n(H3PO4)=0.08моль m(H3PO4)=7.84г,значит m(H3PO4)=120*0.18=21.6г-было m(H3PO4)=21.6+7.84=29.44г __________________________________ H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H2O n(h3po4)=29.44/98=0.3моль n(NaOH)=60/40=1.5моль(избыток) m(Na3PO4)=0.3*164=49.2г Вроде так,но не уверен.