В 12этажном доме-башне на каждом этаже расположено 5 квартир. Количество комнат в к??артирах в порядке возрастания номеров квартир меняется так: 3-комнатная,2-комнатная,1-комнатная,4-комнатная,3-комнатная. Петя живёт в квартире...
Математика
В 12этажном доме-башне на каждом этаже расположено 5 квартир. Количество комнат в к??артирах в порядке возрастания номеров квартир меняется так: 3-комнатная,2-комнатная,1-комнатная,4-комнатная,3-комнатная. Петя живёт в квартире N-28. На каком этаже находится эта квартира и сколько в ней комнат? Решииииите и ещё условие.
Ответ(ы):
Гость:
28 разделим на 5, получим 5*5+3, то есть он живет на 6-ом этаже, причем в третьей по порядку квартире на этаже, то есть в однокомнатной
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