В 12этажном доме-башне на каждом этаже расположено 5 квартир. Количество комнат в к??артирах в порядке возрастания номеров квартир меняется так: 3-комнатная,2-комнатная,1-комнатная,4-комнатная,3-комнатная. Петя живёт в квартире...

Математика

В 12этажном доме-башне на каждом этаже расположено 5 квартир. Количество комнат в к??артирах в порядке возрастания номеров квартир меняется так: 3-комнатная,2-комнатная,1-комнатная,4-комнатная,3-комнатная. Петя живёт в квартире N-28. На каком этаже находится эта квартира и сколько в ней комнат? Решииииите и ещё условие.

Автор: Гость