В 13 коробках 169 карандашей Сколько карандашей в 14 таких коробках

В 13 коробках 169 карандашей Сколько карандашей в 14 таких коробках

Ответ(ы):

Ответил Гость:
169/13=13 13*14=182 В 14 коробках 182 карандаша
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