В 1533 г. скончался Василий третий. Его наследнику Ивану 4,было всего лишь три года.Кто претендовал на власть ввиду малолетства наследника (назовите не менее 2 участников борьбы за власть). Кто управлял государством до соверше...

Гость: Гость:

Подходило к концу правление Василия III. Он умер в 1533 г. , оставив наследником трехлетнего сына Ивана при регентше-матери Елене Васильевне (из рода князей Глинских) . Вскоре, пять лет спустя, великий князь потерял и родительницу. Правитель-мальчик, наделенный умом смышленым, насмешливый и ловкий, с ранних лет чувствовал себя сиротой, обделенным вниманием. Окруженный пышностью и раболепием во время церемоний, в повседневной жизни во дворце он тяжело переживал пренебрежение бояр и князей, равнодушие и обиды окружающих. К этому прибавилась ожесточенная борьба за власть боярских группировок Глинских и Бельских, Шуйских и Воронцовых.