В 17 веке мастера из села Палех прославились ...... А)стенными росписями В)иконами С)лаковыми шкатулками D)ювелирными изделиями
История
В 17 веке мастера из села Палех прославились ...... А)стенными росписями В)иконами С)лаковыми шкатулками D)ювелирными изделиями
Ответ(ы):
Гость:
Иконами?! Разве... Не знаю, не знаю...
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