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в 1852 году жители Твери ездили в Петербург и Москву по железной дороге ?
в 1852 году жители Твери ездили в Петербург и Москву по железной дороге ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
нет.в 1852 году еще не было железной дороги
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