в 1852 году жители Твери ездили в Петербург и Москву по железной дороге ?

в 1852 году жители Твери ездили в Петербург и Москву по железной дороге ?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
нет.в 1852 году еще не было железной дороги
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