В 19 веке военным поселением называли: А) военный лагерь в сельской местности на время учений Б) деревню, где в 1812г разместился отряд партизан В) деревню, в которой крес тьяне совмещали хозяйственную деятельность с ...
В 19 веке военным поселением называли: А) военный лагерь в сельской местности на время учений Б) деревню, где в 1812г разместился отряд партизан В) деревню, в которой крес тьяне совмещали хозяйственную деятельность с военной службой
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ответ А:военный лагерь в сельской местности