В 1909 году недалеко от Киева в кладе серебряных изделий нашли вещи из Византии, изг??товленные в VI в. Какие выводы можно сделать на основе этого факта? (Кратко)

История

В 1909 году недалеко от Киева в кладе серебряных изделий нашли вещи из Византии, изг??товленные в VI в. Какие выводы можно сделать на основе этого факта? (Кратко)

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