В 1977 году космический корабль-исследователь"Вояджер" отправился в путешествие по Солнечной системе.От земли до Марса" Вояджер" пролетел 78 000 000 км.От Марса до Юпитера кор абль пролетел на 550 000 000 км больше.Ка...

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В 1977 году космический корабль-исследователь"Вояджер" отправился в путешествие по Солнечной системе.От земли до Марса" Вояджер" пролетел 78 000 000 км.От Марса до Юпитера кор абль пролетел на 550 000 000 км больше.Какой путь проделал корабль от Земли до Юпитера?

Автор: Гость