в 1991 году советский союз распался и каждая республика стала___________.но дружба между народами не исчезла поэтому новые независимые государства обр азовали__________________________(СНГ). у каждого независимого гос...
в 1991 году советский союз распался и каждая республика стала___________.но дружба между народами не исчезла поэтому новые независимые государства обр азовали__________________________(СНГ). у каждого независимого государства есть свои символы- _________________________________________.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
обсудите в группах и впишите в каждую колонку -Н по одному примеру П-не менее двух примеров