В 2 киоска завезли n кг помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше помидоров, чем во второй. Сколько кг. помидоров привезли в каждый киоск?

Математика

В 2 киоска завезли n кг помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше помидоров, чем во второй. Сколько кг. помидоров привезли в каждый киоск?

Автор: Гость