В 2 киоска завезли n кг помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше помидоров, чем во второй. Сколько кг. помидоров привезли в каждый киоск?
Математика
В 2 киоска завезли n кг помидоров, причем в первый киоск привезли в 4 раза больше помидоров, чем во второй. Сколько кг. помидоров привезли в каждый киоск?
Ответ(ы):
Гость:
Это не правильная задача! Должно быть указано какое количество помидоров в двух киосках!
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