В 2 шестых классах 49 учеников. Известно, что на каждой из четырех мальчиков приходится три девочки. Количество девочка шестых классов: 1) 12. 2) 21. 3) 16 или 17

Математика

В 2 шестых классах 49 учеников. Известно, что на каждой из четырех мальчиков приходится три девочки. Количество девочка шестых классов: 1) 12. 2) 21. 3) 16 или 17

Автор: Гость