В 2 шестых классах 49 учеников. Известно, что на каждой из четырех мальчиков приходится три девочки. Количество девочка шестых классов: 1) 12. 2) 21. 3) 16 или 17

Математика
В 2 шестых классах 49 учеников. Известно, что на каждой из четырех мальчиков приходится три девочки. Количество девочка шестых классов: 1) 12. 2) 21. 3) 16 или 17
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) ответ правильный В шестых классах 21 девочка и 28 мальчиков
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