В 2 ящиках было 4,8 килограмм гороха.Сколько килограммов гороха в каждом ящике ,если в одном 0,6 кг гороха больше чем в другом? решите задачу , составиа схему часть целое

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В 2 ящиках было 4,8 килограмм гороха.Сколько килограммов гороха в каждом ящике ,если в одном 0,6 кг гороха больше чем в другом? решите задачу , составиа схему часть целое

Автор: Гость