В 200 г сахарного сиропа добавили 50 г воды. При этом концентрации сахара уменьшилос?? на 10 процентов. Сколько сахара было первоначально. .
Алгебра
В 200 г сахарного сиропа добавили 50 г воды. При этом концентрации сахара уменьшилос?? на 10 процентов. Сколько сахара было первоначально. .
Ответ(ы):
Гость:
200 - x% 250 - (x-10)% 200/250=(x-10)/x 200x=250x-2500 50x=2500 x=50%
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