В 200 г сахарного сиропа добавили 50 г воды. При этом концентрации сахара уменьшилос?? на 10 процентов. Сколько сахара было первоначально. .

Алгебра

В 200 г сахарного сиропа добавили 50 г воды. При этом концентрации сахара уменьшилос?? на 10 процентов. Сколько сахара было первоначально. .

Автор: Гость