В 250 мл воды растворили 13,8 г металлического натрия, а затем добавили 400 г 10%-процент??ого раствора сульфата меди(II). Определить массовые доли веществ в полученном растворе.
Химия
В 250 мл воды растворили 13,8 г металлического натрия, а затем добавили 400 г 10%-процент??ого раствора сульфата меди(II). Определить массовые доли веществ в полученном растворе.
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