В 250 мл воды растворили 13,8 г металлического натрия, а затем добавили 400 г 10%-процент??ого раствора сульфата меди(II). Определить массовые доли веществ в полученном растворе.

Химия

В 250 мл воды растворили 13,8 г металлического натрия, а затем добавили 400 г 10%-процент??ого раствора сульфата меди(II). Определить массовые доли веществ в полученном растворе.

Автор: Гость