В 250 мл воды растворили 13,8 Na, затем добавили 50 гр 58% раствора H3Po4. Определите массовую долю соли в полученном растворе
В 250 мл воды растворили 13,8 Na, затем добавили 50 гр 58% раствора H3Po4. Определите массовую долю соли в полученном растворе
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2Na+2H2O = 2NaOH+ H2 v (Na)=v (NaOH)= 13.8г/23г/моль= 0.6моль=v (H2O) m вступившая в реакцию(H2O)=0.6моль*18г/моль=10.8г m оставшаяся (H2O)=250-10.8=239.2г 3NaOH+H3PO4 =Na3PO4+3H2O m (H3PO4)=50г*0.58=29г m (H2O)в растворе=50-29=21г v (H3PO4)=29г/98г/моль=0.296моль v (Na3PO4)=v (NaOH)/3=0.2моль m (Na3PO4)=0.2моль*164г/моль=32.8г v оставшегося (H3PO4 ) = 0.296моль-0.2 моль=0.096моль m(H3PO4)=0.096моль*98г/моль=9.4г m образовавшейся (H2O)=0.6моль*18г/моль=10.8г m (H2O)=239.2г+10.8г+21г=271г m (раствора)=m (H2O)+m (H3PO4)+ m(Na3PO4)=271г+9.4г+32.8г=313.2г w (Na3PO4)=32.8г/313.2г*100%=10.47% Ответ: w (Na3PO4)=10.47%