В 30 ящиках было упаковано 540 кг яблок. Сколько яблок будет упаковано в 42 ящиках есл?? в каждый будут помещать на 3 кг больше???

Математика

В 30 ящиках было упаковано 540 кг яблок. Сколько яблок будет упаковано в 42 ящиках есл?? в каждый будут помещать на 3 кг больше???

Автор: Гость