В 30 ящиках было упаковано 540 кг яблок. Сколько яблок будет упаковано в 42 ящиках есл?? в каждый будут помещать на 3 кг больше???
Математика
В 30 ящиках было упаковано 540 кг яблок. Сколько яблок будет упаковано в 42 ящиках есл?? в каждый будут помещать на 3 кг больше???
Ответ(ы):
Гость:
540:30=12 12 умножить 3=36кг. яблок
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