В 30 километровом забеге спортсмен добежал до отметки 29км 350м.сколько метров ему осталось пообедать до финиша помогите пожалуйста
Математика
В 30 километровом забеге спортсмен добежал до отметки 29км 350м.сколько метров ему осталось пообедать до финиша помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30км=30000м 29км350м=29350м 30000-29350=650м
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