В 30 километровом забеге спортсмен добежал до отметки 29км 350м.сколько метров ему осталось пообедать до финиша помогите пожалуйста

Математика

В 30 километровом забеге спортсмен добежал до отметки 29км 350м.сколько метров ему осталось пообедать до финиша помогите пожалуйста

Автор: Гость