В 4 больших и 3 маленьких коробках с цветными карандашами всего 132 карандаша. В 2 больших и 3 маленьких таких же коробках всего 84. сколько карандашей в 1 коробке Помогите плиз,более подробно

Математика
В 4 больших и 3 маленьких коробках с цветными карандашами всего 132 карандаша. В 2 больших и 3 маленьких таких же коробках всего 84. сколько карандашей в 1 коробке Помогите плиз,более подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдем карандаши в большой коробке 132-84 равно 48 и 48:2 равно 24 это количество карандашей в большой коробке. 2) Найдем в маленькой 4*24 равно 96 и 132-96 равно 36:3 равно 12 карандашей в мал.
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