В 4 больших и 3 маленьких коробках с цветными карандашами всего 132 карандаша. В 2 больших и 3 маленьких таких же коробках всего 84. сколько карандашей в 1 коробке Помогите плиз,более подробно

Математика

В 4 больших и 3 маленьких коробках с цветными карандашами всего 132 карандаша. В 2 больших и 3 маленьких таких же коробках всего 84. сколько карандашей в 1 коробке Помогите плиз,более подробно

Автор: Гость