В 6 кг ячневой крупы и 7 кг овсяной крупы вместе содержится 232 мг витамина РР. сколько витамина РР содержится в 100г той и другой крупы в отдельности, если в 4 кг ячневой крупы этого витамина столько, сколько его в 5 кг овсяной?

Математика

В 6 кг ячневой крупы и 7 кг овсяной крупы вместе содержится 232 мг витамина РР. сколько витамина РР содержится в 100г той и другой крупы в отдельности, если в 4 кг ячневой крупы этого витамина столько, сколько его в 5 кг овсяной?

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