В 6 кг ячневой крупы и 7 кг овсяной крупы вместе содержится 232 мг витамина РР. сколько витамина РР содержится в 100г той и другой крупы в отдельности, если в 4 кг ячневой крупы этого витамина столько, сколько его в 5 кг овсяной?
Математика
В 6 кг ячневой крупы и 7 кг овсяной крупы вместе содержится 232 мг витамина РР. сколько витамина РР содержится в 100г той и другой крупы в отдельности, если в 4 кг ячневой крупы этого витамина столько, сколько его в 5 кг овсяной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37крупы и 53ов крупы вот так вот
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