В 6 маленьких пакетах рассыпали 12 кг крупы. В 1 большой пакет помещается на 1 кг больше чем в маленький. Сколько нужно больших пакетов чтоб рассыпать 12 кг крупы. Очень нужно условие
Математика
В 6 маленьких пакетах рассыпали 12 кг крупы. В 1 большой пакет помещается на 1 кг больше чем в маленький. Сколько нужно больших пакетов чтоб рассыпать 12 кг крупы. Очень нужно условие
Ответ(ы):
Гость:
6 м. п. - 12кг 1 м.п. - ? 1 м.п.+1кг - 1 б.п. 12кг - ? б.п. 1) 12:6=2(кг)-в маленьком пакете 2) 2+1=3(кг)-в большом пакете 3) 12:3=4(шт.)-больших пакетов.
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