В 6 маленьких пакетах рассыпали 12 кг крупы. В 1 большой пакет помещается на 1 кг больше чем в маленький. Сколько нужно больших пакетов чтоб рассыпать 12 кг крупы. Очень нужно условие

Математика

В 6 маленьких пакетах рассыпали 12 кг крупы. В 1 большой пакет помещается на 1 кг больше чем в маленький. Сколько нужно больших пакетов чтоб рассыпать 12 кг крупы. Очень нужно условие

Автор: Гость