в 7 вагонов погрузили 2450 мешков с крупой в каждый поровну.сколько мешков погрузили в 3вагона?
Математика
в 7 вагонов погрузили 2450 мешков с крупой в каждый поровну.сколько мешков погрузили в 3вагона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2450:7=350 мешков-загрузили в один вагон. 2)350*3=1050 мешков-загрузили в 3 вагона.
Гость:
1. Сколько мешков с крупой загрузили в один вагон? 2450:7=350(м) 2. Сколько мешков с крупой загрузили в три вагона? 350*3=1050 (м) или можно оформить выражением: (2450:7)*3=1050 (м)
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