в 7 вагонов погрузили 2450 мешков с крупой в каждый поровну.сколько мешков погрузили в 3вагона?

Гость: Гость:

1. Сколько мешков с крупой загрузили в один вагон? 2450:7=350(м) 2. Сколько мешков с крупой загрузили в три вагона? 350*3=1050 (м) или можно оформить выражением: (2450:7)*3=1050 (м)