В 8 часов утра расстояние между двумя катерами, которые плывут навстречу друг другу, было 250 км. Скорость катеров 25 км\ч и 35 км\ч. Встретятся ли они до 12 часов того же дня? Через сколько часов произойдет встреча?

Гость: Гость:

25+35=60 км/час - скорость сближения 12-8=4 час 60*4=240 км - будет пройдено ими за 4 часа ( т.е. до 12час) 250-240=10км будет между ними в 12час, значит они не встретятся до 12час 10км:60км/час=1/6час =1/6*60мин=10мин. Ответ: встреча будет через 4 1/6 час или 4час 10мин