В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположные направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км/ч?
Математика
В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположные направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 ч 30 мин -затраченого врм 1ч -60 мин 1) 60 :30х1=2 (1/2 общего времени ) 2) 45:2 = 22.5 - (проплыл 2 за 30 мин ) 3)39500м-22500 м =17000=17 км (пропл 1 за 30 мин) 4)17х2 =34(км первый )
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