В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположные направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км/ч?

Математика

В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположные направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км/ч?

Автор: Гость