В 9 коробок разложили 54 одинаковые машинки,во все поровну.Сколько потребуется кор??бок,чтобы так же разложить 96 таких машинок?

Математика

В 9 коробок разложили 54 одинаковые машинки,во все поровну.Сколько потребуется кор??бок,чтобы так же разложить 96 таких машинок?

Автор: Гость