В 9 коробок разложили 54 одинаковые машинки,во все поровну.Сколько потребуется кор??бок,чтобы так же разложить 96 таких машинок?

Математика
В 9 коробок разложили 54 одинаковые машинки,во все поровну.Сколько потребуется кор??бок,чтобы так же разложить 96 таких машинок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)54÷9=6(маш.)-в одной коробке 2)96÷6=16(маш.) Ответ:16 машинок.
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