В 9 одинаковых банках помещается 27 литров яблочного сока. Сколько потребуется так??х банок чтобы разлить 51 литр яблочного сока

Математика

В 9 одинаковых банках помещается 27 литров яблочного сока. Сколько потребуется так??х банок чтобы разлить 51 литр яблочного сока

Автор: Гость