В 9 одинаковых мотках 450 метров зеленый проволоки . моток синей проволоки на4 метра короче. сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках.

Математика

В 9 одинаковых мотках 450 метров зеленый проволоки . моток синей проволоки на4 метра короче. сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках.

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