В 9 одинаковых мотках 450 метров зеленый проволоки . моток синей проволоки на4 метра короче. сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках.
Математика
В 9 одинаковых мотках 450 метров зеленый проволоки . моток синей проволоки на4 метра короче. сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках.
Ответ(ы):
Гость:
1) 450÷9=50 метров в каждом мотке зел. пров. 2) 50-4=46 метров синей проволоки 3) 46×2=92 метра синей проволоки в двух одинаковых мотках
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