В А Жуковский. Стихотворение "Жизнь" - главная мысль,почему так называется.Анализ по главам. 79б

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Главная мысль (на мой взгляд) - жизнь является великим благом, это уже счастье, несмотря на трудности: "Будь сиянье, будь ненастье; / Будь, что надобно судьбе; / Все для Жизни будет счастье, / Добрый спутник, при тебе." Неприятности временны, в них нет ничего страшного. Автор в этом стихотворении, по сути, рассуждает о жизни, поэтому оно так называется. Стихотворение можно композиционно разделить на две части (главы). В первой части (от начала стихотворения и до пятого куплета включительно) преобладают пессимистичные настроения, об этом нам говорят: эпитеты (жизнь "унылая", "ревет уныло", "одинокая ладья", "прискорбно-равнодушна"); существительные с мрачным оттенком (сумрак, мгла, тьма). Противопоставляется первый куплет второму, третьему, четвертому куплетам: мы узнаем, как было хорошо ДО и как все изменилось в худшую сторону теперь (создается контраст). Лирический герой чувствует одиночество от того, что "разлетелися друзья" (тема одиночества). Во второй части стихотворения, напротив, преобладают позитивные настроения, так как начинаются хорошие перемены в жизни лирического героя. Она начинается с риторических вопросов: "Что же вдруг затрепетало над поверхностью зыбей? Что же прелестью бывалой вдруг повеяло над ней?". Соответственно, появляются такие существительные, как ангел, яркая звезда, радость. Кроме того, высокая лексика стихотворения подчеркивает его торжественность, важность: глава, внемля, вежды и др.