в аквариум налили 6 литров воды в результате чего заполнили 30% его объема. Сколько ??ще надо налить воды чтобы наполнить аквариум

Математика
в аквариум налили 6 литров воды в результате чего заполнили 30% его объема. Сколько ??ще надо налить воды чтобы наполнить аквариум
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6л=30% 6/30=х/100 х=6*100/30 х=20 ответ. надо еще 20 литров воды
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