в аквариум налили 6 литров воды в результате чего заполнили 30% его объема. Сколько ??ще надо налить воды чтобы наполнить аквариум

Математика

в аквариум налили 6 литров воды в результате чего заполнили 30% его объема. Сколько ??ще надо налить воды чтобы наполнить аквариум

Автор: Гость