В аптеке у двух склянок отклеились этикетки. В одной склянке находился раствор хлорида натрия, в котором должны были растворить лекарство для укола больному. Содержимое второй склянки очень ждали окулисты: им нужен б...

В аптеке у двух склянок отклеились этикетки. В одной склянке находился раствор хлорида натрия, в котором должны были растворить лекарство для укола больному. Содержимое второй склянки очень ждали окулисты: им нужен был 0,25% раствор сульфата цинка. Определите, какое вещество в какой склянке находится