В аптеке у двух склянок отклеились этикетки. В одной склянке находился раствор хлорида натрия, в котором должны были растворить лекарство для укола больному. Содержимое второй склянки очень ждали окулисты: им нужен б...
В аптеке у двух склянок отклеились этикетки. В одной склянке находился раствор хлорида натрия, в котором должны были растворить лекарство для укола больному. Содержимое второй склянки очень ждали окулисты: им нужен был 0,25% раствор сульфата цинка. Определите, какое вещество в какой склянке находится
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Добавим AgNO3, только в одной пробирке выпадет белый творожестый осадок это будет с хроридом натрия NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl(oc) ZnSO4+BaCl2=ZnCl2+BaSO4(oc)- потвертили что есть SO42-