В арифметической прогрессии (bn) известны b1=12и d=3 найдите номер члена поогрессии,ра??ного:а)-6;б)0;в)9.

Гость: Гость:

А1=12,d=3 an=a1+(n-1)*d an=-6. 12+(n-1)*3=-6. 12+3n-3=-6. 3n=-12+3-6. 3n=-15:(3) n=-5 n=-1. -6 не является членом прогрессии an=0. 12+(n-1)*3=0. 12+3n-3=0. 3n=-12+3 3n=-9:(3) n=-3 -3 не является членом прогрессии. an=9 12+(n-1)*3=9. 12+3n-3=9 3n=-12+3+9 3n=0:3 n=0 9-не является членом прогрессии Дана геометрическая прогрессия (bn) b1=12 ,q=3 bn=b1*qв степени n-1. bn=-6 12*3 в степени n-1=-6. 3в степени n-1=-0,5 Что-то не получается