В автобусе было меньше, чем 80 человек, причём сидящих вдвое больше, чем стоящих. На остановке 55% пассажиров вышли. Сколько осталось в автобусе? Срочно даю 20 балов

Разное

В автобусе было меньше, чем 80 человек, причём сидящих вдвое больше, чем стоящих. На остановке 55% пассажиров вышли. Сколько осталось в автобусе? Срочно даю 20 балов

Автор: Гость