В автобусе было меньше, чем 80 человек, причём сидящих вдвое больше, чем стоящих. На остановке 55% пассажиров вышли. Сколько осталось в автобусе? Срочно даю 20 балов

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В автобусе было меньше, чем 80 человек, причём сидящих вдвое больше, чем стоящих. На остановке 55% пассажиров вышли. Сколько осталось в автобусе? Срочно даю 20 балов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
80*55%/100=44 пассажиров осталось с этого выйдет 36 пассажиров осталось
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