В автобусе было несколько пассажиров. На первой остановке вошло 7 и вышло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй остановки автобуса их стало 38?

Математика

В автобусе было несколько пассажиров. На первой остановке вошло 7 и вышло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй остановки автобуса их стало 38?

Автор: Гость