В автобусе было несколько пассажиров. На первой остановке вошло 7 и вышло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй остановки автобуса их стало 38?
Математика
В автобусе было несколько пассажиров. На первой остановке вошло 7 и вышло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй остановки автобуса их стало 38?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-? На первом- вошло 7 и вышло 4 На втором- вошло 13 и вышло 6 Их стало второй ост.-38 пас. Решение: 1) 4+6=10 вышло 2) 7+13=20 вошло 3) 38-20=18 4) 10+18=28 было до пер. ост. Ответ: 28 пасаж. было до первой остоновке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Биология