В автобусе было несколько пассажиров. На первой остоновке вышло 7 и вошло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой астоновки, если после второй остановки автобуса их стало 38? ...

Математика

В автобусе было несколько пассажиров. На первой остоновке вышло 7 и вошло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой астоновки, если после второй остановки автобуса их стало 38? P.S: Решайте по действиям, без иксов и с пояснением.

Автор: Гость