В автобусе было несколько пассажиров. На первой остоновке вышло 7 и вошло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой астоновки, если после второй остановки автобуса их стало 38? ...
Математика
В автобусе было несколько пассажиров. На первой остоновке вышло 7 и вошло 4, а на вт??рой вышло 6 и вошло 13 пассажиров. Сколько пассажиров было в автобусе до первой астоновки, если после второй остановки автобуса их стало 38? P.S: Решайте по действиям, без иксов и с пояснением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38-13=25 25+6=31 31-4=27 27+7=34 ответ 34 пассажира
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