В автобусе ехали пассажиры. когда на остановке вышли 15 человек,в нем осталось 27 че??овек. сколько пассажиров было в автобусе до остановки?

Математика

В автобусе ехали пассажиры. когда на остановке вышли 15 человек,в нем осталось 27 че??овек. сколько пассажиров было в автобусе до остановки?

Автор: Гость