В автобусе ехали пассажиры. когда на остановке вышли 15 человек,в нем осталось 27 че??овек. сколько пассажиров было в автобусе до остановки?
Математика
В автобусе ехали пассажиры. когда на остановке вышли 15 человек,в нем осталось 27 че??овек. сколько пассажиров было в автобусе до остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До остановки в автобусе было 27 + 15 = 42 человека.
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