В автобусе ехало 15 пассажиров на остановке вышло 9 человек а вошло 7 сколько пассажиров стало в автобусе
Математика
В автобусе ехало 15 пассажиров на остановке вышло 9 человек а вошло 7 сколько пассажиров стало в автобусе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+7=13 Ответ:13 посажиров стало в автобусе
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