В автобусе ехало 15 пассажиров на остановке вышло 9 человек а вошло 7 сколько пассажиров стало в автобусе

Математика

В автобусе ехало 15 пассажиров на остановке вышло 9 человек а вошло 7 сколько пассажиров стало в автобусе

Автор: Гость