В автобусе ехало 15 пассажиров на остановке вышло 9 человек а вошло 7 сколько пассажиров стало в автобусе

Математика
В автобусе ехало 15 пассажиров на остановке вышло 9 человек а вошло 7 сколько пассажиров стало в автобусе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+7=13 Ответ:13 посажиров стало в автобусе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
рассчитайте массовую долю гидроксида натрия в растворе с молярной концентрацией NAOH 1 моль/дм3, если плотность этого раствора 1,041 кг/дм3
Ответить
Русский язык
Объясните значение слов: армян, забрало, курятник, крепостник, лапотник. Заранее с??асибо.
Ответить
Информатика
Pascal abc Посередине озера плавает плот, имеющий форму прямоугольника. Стороны плот?? направлены вдоль параллелей и меридианов. Введём систему...
Ответить
Математика
Составьте квадратное уравнение корни которого обращены квадратом корней уравнения: x^2+55x-45=0
Ответить
Биология
Конечные продукты распада полисахаридов это что?
Ответить