В автобусе ехало 45 человек. На остановке вышло на 13 человек меньше, чем ехали . Сколько человек осталось в автобусе.

Математика

В автобусе ехало 45 человек. На остановке вышло на 13 человек меньше, чем ехали . Сколько человек осталось в автобусе.

Автор: Гость