В автобусе ехало 45 человек. На остановке вышло на 13 человек меньше, чем ехали . Сколько человек осталось в автобусе.

Математика
В автобусе ехало 45 человек. На остановке вышло на 13 человек меньше, чем ехали . Сколько человек осталось в автобусе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45-13=32 (ч.) вийшло на остановке 2)45-32=13 (ч ) осталося в автобусе
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