В автогонках стартовало 76 легковых машин и 20 грузовых. к финишу пришли 70 легковых ??ашин и 10 груховых.на какой вопрос ты ответишь записав выражение?

Математика

В автогонках стартовало 76 легковых машин и 20 грузовых. к финишу пришли 70 легковых ??ашин и 10 груховых.на какой вопрос ты ответишь записав выражение?

Автор: Гость