В автогонках стартовало 76 легковых машин и 20 грузовых. к финишу пришли 70 легковых ??ашин и 10 груховых.на какой вопрос ты ответишь записав выражение?
Математика
В автогонках стартовало 76 легковых машин и 20 грузовых. к финишу пришли 70 легковых ??ашин и 10 груховых.на какой вопрос ты ответишь записав выражение?
Ответ(ы):
Гость:
Cколько машин выбыло из соревновани (76 - 70) + ( 20 - 10) = 16 машин выбыло из соревнований
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