в автопарке грузовых машин в 7 раз больше, чем легковых. сколько легковых машин в а??топарке, если всего 352 машин?

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в автопарке грузовых машин в 7 раз больше, чем легковых. сколько легковых машин в а??топарке, если всего 352 машин?

Автор: Гость