В автосервисе отремонтировали 2 грузовые машины, гоночных на столько же больше, а ??егковых столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколько легковых машин отремонтировали в автосервисе ?

Математика

В автосервисе отремонтировали 2 грузовые машины, гоночных на столько же больше, а ??егковых столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколько легковых машин отремонтировали в автосервисе ?

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