В автосервисе отремонтировали 2 грузовые машины, гоночных на столько же больше, а ??егковых столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколько легковых машин отремонтировали в автосервисе ?
Математика
В автосервисе отремонтировали 2 грузовые машины, гоночных на столько же больше, а ??егковых столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколько легковых машин отремонтировали в автосервисе ?
Ответ(ы):
Гость:
2 + 2 = 4 гоночные машины отремонтировали в автосервисе. 4 + 2 = 6 легковых машин.
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