В бак длиной 1м высотой 1800 мм и шириной 300 см накачивают керосин. Насос подает в бак 20 кг/мин. Через какое время будет заполнен бак?

Физика
В бак длиной 1м высотой 1800 мм и шириной 300 см накачивают керосин. Насос подает в бак 20 кг/мин. Через какое время будет заполнен бак?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим объем: 1 м * 1,8 м * 3 м = 5, 4 м^3 Теперь найдем массу керосина, которое поместится в данный объем По формуле:  отсюда масса есть m = V * ρ подставляем m = 5,4 м^3 * 800 кг/м^3 =  4320 кг (Где 800 кг/м^3  это плотность керосина) t = 4320 кг/20 кг/мин = 216 минут Ответ: 216 минут
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