В бак налили 30% воды что составило 25% какова вместимость бака

В бак налили 30% воды что составило 25% какова вместимость бака

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Якщо 30% води це 25% бака то: 25%*4=100% 30%*4=120% Відповідь: місткість бака = 120% води
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