В бак с водой по трубе поступает 1 кг стоградусного пара. После конденсации пара температура воды в баке возросла на 35С. Если вместо пара поступит 1 кг стоградусной воды, то температура воды в баке возрастёт только на 5С. Объя...

Гость: Гость:

Если стоградусный пар конденсируется, то он превратится в стоградусную воду, при этом конденсируясь, пар отдаёт энергию и нагревает бак с водой, а только потом этот уже подогретый бак начнёт нагревать стоградусная вода. Во втором случае в бак налили просто стоградусную воду, поэтому бак нагрелся слабее (он не получил энергию от пара).